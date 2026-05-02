Un uomo di 45 anni, ricercato da tempo, è stato catturato a Arcella dopo una lunga latitanza. Durante un'operazione della Squadra Mobile, è stato trovato nascosto in un'abitazione della zona. La fuga del ricercato è durata diversi anni, durante i quali è riuscito a evitare le forze dell'ordine grazie a diversi nascondigli e a modificare spesso il proprio aspetto. L’arresto è avvenuto senza incidenti.

? Cosa scoprirai Dove si stava nascondendo il latitante durante l'operazione della Squadra Mobile?. Come ha fatto il ricercato a evitare gli agenti per anni?. Quali ferite hanno causato le aggressioni avvenute tra il 2019 e il 2021?. Perché i precedenti dello spacciatore sono legati a scontri nel territorio?.? In Breve Condanna definitiva di 6 anni e 5 mesi per episodi tra 2019 e 2021.. Pregiudizievoli arresti per spaccio di eroina ad Albignasego nel 2006 e Prato della Valle nel 2009.. Nel 2014 sequestrati oltre 250 grammi di eroina in via Guicciardini.. Aggressione con coltello nel 2021 causò deformazione permanente al volto di un diciottenne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arcella, arrestato il 45enne latitante dopo la fuga violenta

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