Kings League Lottomaticasport Italy – Debutta su DAZN il torneo di Piqué con Fedez e Vieri

Su DAZN debutta Kings League Lottomatica.sport Italy, il torneo ideato da Gerard Piqué che combina calcio e spettacolo. La competizione vede la partecipazione di Fedez, Vieri e altri creator che ogni lunedì animano le partite. La piattaforma streaming si prepara a trasmettere le partite di questa nuova iniziativa, che coinvolge diversi protagonisti del mondo dello sport e dell’intrattenimento.

Kings League Lottomatica.sport Italy debutta su DAZN con il torneo ideato da Gerard Piqué tra calcio e show, guidato da Fedez, Vieri e creator protagonisti ogni lunedì Su DAZN si scaldano i motori per Kings League Lottomatica.sport Italy. L’edizione italiana del torneo calcistico ideato da Gerard Piqué prenderà il via questa sera e sarà visibile su DAZN anche in modalità free. Tra gli atleti che scenderanno in campo anche volti celebri del calcio nostrano, come Spizzi, pseudonimo del meglio noto Alessandro Florenzi, e Davide Moscardelli, che vestiranno la maglia dei BIGBRO di Moonryde. Gli appassionati di calcio, spettacolo e format sportivi innovativi, potranno seguire la Kings League Lottomatica. 🔗 Leggi su Digital-news.it

