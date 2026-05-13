Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Kevin Warsh nel Board of Governors della Federal Reserve, segnando l'inizio di un percorso che potrebbe portarlo a diventare il nuovo presidente della Federal Reserve al posto di Jerome Powell. La nomina arriva in un momento in cui l'inflazione si attesta al 3,8%. La decisione si inserisce nel quadro delle nomine per la guida della banca centrale americana, con il voto favorevole del Senato.

Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Kevin Warsh nel Board of Governors della Federal Reserve, primo passo formale del processo che, salvo sorprese, lo porterà alla guida della banca centrale americana al posto di Jerome Powell. La Camera alta ha approvato la nomina con 51 voti favorevoli e 45 contrari, su base sostanzialmente partitica, mentre il solo democratico John Fetterman, della Pennsylvania, ha votato con i repubblicani. Il voto per la presidenza è atteso mercoledì, due giorni prima della scadenza del mandato di Powell, fissata al 15 maggio. La transizione si concretizza in un contesto di politica monetaria particolarmente delicato.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Warsh entra alla Fed: ora il voto da chair con l’inflazione al 3,8%

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