Il nuovo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, ha recentemente preso il suo incarico, raccogliendo la responsabilità di gestire la politica dei tassi di interesse. L’ex governatore Powell ha lasciato il posto, lasciando a Warsh la decisione di affrontare le sfide legate alla stabilità economica e alla politica monetaria. Durante un’audizione, Warsh ha dichiarato di non aver ricevuto richieste dirette da parte dell’allora presidente degli Stati Uniti riguardo alle variazioni dei tassi.

«He didn't ask for it, he didn't demand it», non me lo ha chiesto, non me lo ha imposto. Kevin Warsh aveva risposto così ai senatori che gli chiedevano se Donald Trump gli avesse chiesto esplicitamente di tagliare i tassi. Di certo, il successore di Jerome Powell arriva al timone della Federal Reserve dopo avere accusato la banca centrale di avere una «leadership rotta» e di essere prigioniera della «tirannia dello status quo». Ma il paradosso è che Warsh, scelto da Trump per aprire la stagione dei tagli dei tassi dopo i violenti scontri avuti con il presidente uscente, si insedia mentre l'inflazione americana torna a correre tra energia, guerra e dazi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fed, si è insediato il presidente Warsh. Ora eredita da Powell la sfida dei tassi

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