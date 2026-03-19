Il presidente della banca centrale ha affermato che i tassi di interesse resteranno invariati, sottolineando che l'economia è solida ma non si conoscono ancora gli effetti del conflitto in corso. Ha anche dichiarato di non voler lasciare il suo incarico finché non verranno completate le indagini su di lui. Queste dichiarazioni sono state fatte in un contesto di tensione tra le autorità monetarie e l'ex presidente degli Stati Uniti.

Il presidente della Fed, Jerome Powell, tira dritto. Coglie anche l’occasione per mandare un messaggio esplicito a Donald Trump: la Federal Reserve non non si fa dettare i tempi dalla politica. E dunque tassi fermi al 3,75% e nessuna intenzione, da parte di Powell, di farsi da parte, neppure sotto pressione. È uno scontro che ormai ha preso la forma di un duello personale. Da una parte il banchiere centrale che sfida la Casa Bianca dicendo che non andrà via. Almeno fino a quando non sarà conclusa l’indagine a suo carico da parte della Procura distrettuale sulle spese extralarge per la ristrutturazione della sede della Fed. Dopo l’insediamento del successore, Powell deciderà se restare o meno nel direttivo, come dice la legge. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Powell sfida Trump: tassi fermi e lui non molla la Fed

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