FdI in visita all' Ospedale di Senigallia | ecco tutti gli investimenti fatti dall' Ast e quelli previsti

Sabato 16 maggio 2026 si è svolta all’Ospedale di Senigallia una visita promossa da Fratelli d’Italia, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. La delegazione del partito ha visitato la struttura e ha illustrato gli investimenti già realizzati dall’Azienda sanitaria territoriale. Sono stati presentati anche i progetti futuri previsti per l’ospedale, senza specificare dettagli o cifre, nel quadro di un impegno politico che si inserisce nella campagna elettorale in corso.

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