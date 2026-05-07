Ospedale di Senigallia l' Ast risponde alle critiche e ricorda a tutti gli investimenti milionari fatti

Dopo settimane di discussioni sulle condizioni dell’Ospedale di Senigallia e del suo pronto soccorso, il direttore dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona ha deciso di rispondere, evidenziando gli investimenti già effettuati e quelli programmati per migliorare l’ospedale. La replica arriva in un momento di crescenti critiche da parte di cittadini e operatori sanitari, con l’obiettivo di fare chiarezza sui fondi investiti nel presidio locale.

ANCONA – Dopo settimane di polemiche sulle condizioni dell’Ospedale di Senigallia e in particolare del suo pronto soccorso, il direttore dell’Ast di Ancona Giovanni Stroppa decide di replicare ricordando a tutti gli investimenti fatti per la sanità del territorio e quelli in procinto di iniziare.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate “Non tutti si rendono conto di cosa voglia dire, forse nemmeno io anni fa”: Jasmine Paolini risponde alle criticheIl suo sorriso non lo ha mai perso, ma per Jasmine Paolini alcune critiche sono stati difficili da digerire. Uomini e Donne: Nilufar Addati congela gli ovuli e risponde alle criticheNilufar Addati ha confermato la decisione di congelare gli ovuli per una futura gravidanza, suscitando numerose reazioni tra i fans che la seguono... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pronto soccorso-odissea a Senigallia, una trapiantata: Dieci ore in barella, me ne sono andata; Arriva l'Asma Day: spirometrie gratuite in vari ospedali della provincia di Ancona; Giornata Mondiale dell’Asma, le iniziative dell’Ast Ancona; Battisti (M5S): Dopo Franco un altro dramma al Pronto Soccorso di Senigallia, ora basta. Presso l’ospedale di Senigallia è mancata Nella Becci ved. BellagambaQuesta mattina è mancata all’affetto dei suoi cari all’età di anni 75 Nella Becci ved. Bellagamba. Ne danno il triste annuncio il figlio Simone, Orysya presenza fidata e indispensabile per Nella, il f ... senigallianotizie.it Visite gratuite per le donne all’ospedale di SenigalliaIn occasione della settimana dedicata alla salute della donna, l’Open week organizzato ogni anno da ONDA, la AST Ancona mette in pista una serie di eventi e visite gratuite rivolte al benessere e alla ... senigallianotizie.it in occasione del 22 aprile - Giornata nazionale della salute della donna - ecco tutti gli appuntamenti gratuiti ai quali partecipare presso l’ospedale di Senigallia - facebook.com facebook