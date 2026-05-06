Il Comune ha presentato il piano di interventi per la ricostruzione, con un focus su scuole e impianti sportivi nelle zone di Falconara e Castelferretti. Dopo l’approvazione dei 12 milioni di euro da parte della Cabina di coordinamento sisma, sono stati definiti i lavori che riguarderanno principalmente strutture pubbliche danneggiate. Il piano prevede interventi specifici per riqualificare le strutture colpite dal terremoto.

Dopo lo stanziamento dei 12 milioni di euro approvato dalla Cabina di coordinamento sisma, prende forma il piano degli interventi che interesserà scuole e impianti sportivi di Falconara e Castelferretti. Quelli coinvolti rappresentano una parte significativa degli immobili scolastici e sportivi della città, sia per caratteristiche strutturali e dimensioni, sia per il numero degli utenti. Ecco che gli interventi finanziati permetteranno un recupero e una valorizzazione del patrimonio pubblico, che ha subito le conseguenze degli eventi sismici di novembre 2022 pur mantenendo tutti i requisiti previsti. Subito dopo il sisma, "insieme...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondi per la ricostruzione, ecco tutti gli interventi previsti dal Comune

Notizie correlate

Il Comune accelera con i cantieri: gli interventi previsti a Focene, Aranova e MaccareseFiumicino, 24 febbraio 2026 – Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, insieme al Presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, all’assessore ai...

Ricostruzione post alluvione: terminato a Predappio il primo dei tre interventi previsti sulla strada comunale di Monte MaggioreL'opera di ripristino post-alluvione è stata finanziata dal commissario straordinario per un costo complessivo di 200 mila euro Prosegue la...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sisma 2022: dopo palazzo Ricci c’è il sì per altri immobili. Biancani e la Giunta: Approvati i fondi per gli interventi a favore del cimitero di Candelara e per quello di Monteciccardo; Ricostruzione privata, nuove regole e fondi per il cratere sismico; Ucraina, i fondi UE per la ricostruzione non bastano: il Parlamento europeo lancia l’allarme; Approvato l'emendamento che stanzia fondi per la ricostruzione del ponte sul fiume Trigno e per i lavori sul viadotto Sente-Longo.

Ricostruzione, Castelli: «Svolta con nuovi fondi e regole: stop al superbonus e via al contributo diretto»SISMA – Il Commissario annuncia lo stanziamento di 1,3 miliardi per i cantieri bloccati: prezzario unico 2026 e tempi certi per accelerare la ricostruzione privata ... cronachefermane.it

Ricostruzione, ordinanza speciale. Più fondi e prezzario aggiornatoBuone notizie per la ricostruzione privata. La Cabina di coordinamento ha infatti previsto l’approvazione dell’ordinanza speciale che attiva circa 1,3 miliardi di euro per il superamento definitivo de ... ilrestodelcarlino.it

Lo stanziamento, deliberato con fondi Ue, arriverà nell’arco del triennio 2026-2028. Bucci: «Abbiamo aderito, certi che sia un’occasione di crescita» - facebook.com facebook

Corda Molle, niente fondi da Roma: al Broletto serve un’altra soluzione x.com