FC Copenaghen-Silkeborg domenica 05 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 5 aprile 2026 alle ore 18:00 si disputerà la partita tra FC Copenaghen e Silkeborg. La squadra di casa si trova nel girone retrocessione, una situazione inaspettata considerando il suo storico livello. La classifica del Nedrykningsspil è molto compatta, con il solo Vejle distante e il rischio di avvicinare la zona pericolosa in caso di sconfitta. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati già annunciati.

Trovare il Copenaghen nel girone retrocessione è già incredibile, ma forse lo è ancora di più che in caso di sconfitta lo spettro si avvicinerebbe non di poco perché la classifica del Nedrykningsspil è molto corta, con il solo Vejle a fare da fanalino di coda un po’ staccato. Quello contro il Silkeborg è un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - FC Copenaghen-Silkeborg (domenica 05 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici FC Copenaghen-Silkeborg (domenica 05 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiTrovare il Copenaghen nel girone retrocessione è già incredibile, ma forse lo è ancora di più che in caso di sconfitta lo spettro si avvicinerebbe... Pisa-Torino (domenica 05 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tanti gol con due difese leggereIl Torino fa visita al Pisa all’Arena Garibaldi per il prossimo turno del campionato di Serie A, con l’obiettivo di mantenersi in una zona di... Temi più discussi: Neerstrup esonerato dal Copenhagen dopo una striscia negativa; FC Copenaghen-Silkeborg (domenica 05 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici; FC Copenaghen-Silkeborg domenica 05 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici; Pronostico Silkeborg - Odense Boldklub - Quote & Statistiche - 12 aprile 2026, Superliga, Danimarca. Finale di coppa di Danimarca, ecco cosa giocare in Copenaghen-SilkeborgCopenaghen secondo al termine della stagione regolare del campionato danese. Poi il sorpasso nei playoff Championship ai danni del Midtjylland e la conquista, con un solo punto di vantaggio, del ... corrieredellosport.it Finale di coppa di Danimarca, Copenaghen-Silkeborg: migliori quote e consigliCopenaghen secondo al termine della stagione regolare del campionato danese. Poi il sorpasso nei playoff Championship ai danni del Midtjylland e la conquista, con un solo punto di vantaggio, del ... tuttosport.com FC Copenaghen-Silkeborg (domenica 05 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/2rFXSe6 #scommesse #pronostici x.com