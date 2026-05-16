EA Sports ha annunciato il rilascio di una sfida di creazione squadra dedicata a Gonçalo Guedes in versione Menzioni d’Onore TOTS con un punteggio complessivo di 93. La SBC permette ai giocatori di ottenere questa carta speciale a un costo contenuto, offrendo un’opportunità economica per rafforzare l’attacco. La sfida si concentra sulla costruzione di una squadra con specifici requisiti, dando modo ai partecipanti di aggiungere un elemento competitivo alle loro formazioni.

Un fulmine per il reparto offensivo a un prezzo stracciato. EA Sports ha rilasciato la SBC dedicata a Gonçalo Guedes in versione Menzioni d’Onore TOTS da 93 OVR. Con statistiche da top player assoluto e solo due rose richieste, l’attaccante portoghese si candida a essere una delle sfide più convenienti dell’intero evento. Analizziamo tutti i dettagli. Il Team of the Season continua a regalare occasioni d’oro e Gonçalo Guedes (93 OVR) ne è l’esempio perfetto. La carta dell’attaccante portoghese vanta un mix devastante di velocità, dribbling e potenza fisica, ma la vera sorpresa è il costo ridotto per sbloccarlo. Se hai bisogno di freschezza, estro e gol pesanti sul fronte offensivo, questa è la sfida da fare subito. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, IL RITORNO DI GUEDES: LA SBC ECONOMICA CHE RIVOLUZIONA IL TUO ATTACCO

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