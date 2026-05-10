FC 26 IL RITORNO DI MATUIDI | LA SBC ULTIMATE SCREAM CHE DIVIDE I FAN

Da imiglioridififa.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

EA Sports ha recentemente lanciato la versione Ultimate Scream Hero di Blaise Matuidi in FIFA 26, suscitando reazioni contrastanti tra i fan. La carta speciale, disponibile tramite una SBC, ha generato discussioni tra gli appassionati, alcuni considerandola un valore aggiunto, altri ritenendola un rischio per i propri team. Questa novità ha attirato l’attenzione di molti giocatori, che si sono subito cimentati nel tentativo di ottenerla.

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Un incubo per gli avversari o un azzardo per il tuo club? EA Sports ha sorpreso tutti rilasciando la versione Ultimate Scream Hero di Blaise Matuidi. Con una valutazione di 87 OVR e un set di ruoli Plus++ unico, il centrocampista francese torna a dominare la mediana. Ma attenzione: il costo per sbloccarlo è da capogiro. Ecco l’analisi onesta. Il nome di Blaise Matuidi evoca ricordi di maratone infinite e recuperi impossibili. La sua nuova versione Ultimate Scream Hero celebra proprio questa sua natura instancabile. Tuttavia, la community sta già discutendo animatamente: vale davvero la pena investire 6 rose ad alta valutazione per una carta da 87 OVR nel pieno periodo dei TOTS? Scopriamo cosa nasconde “Le Charo” sotto il design spettrale.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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