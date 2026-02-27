Un nuovo personaggio entra nel mondo di Fantasy FC: si tratta di Diego Forlán, conosciuto come “Cacha”, che torna con una versione Eroe. La sua presenza è stata annunciata e già suscita grande entusiasmo tra i giocatori. L’arrivo dell’icona promette di scuotere le dinamiche del gioco, invitando i fan a prepararsi a un cambiamento significativo.

Preparate i crediti e svuotate il club: è arrivata l’icona che stavamo aspettando. Diego Forlán riceve una versione Eroe Fantasy FC che fa tremare i polsi. Non è solo una questione di nostalgia per i tempi dell’Atlético o del Villarreal; questa carta è una vera sentenza negli ultimi 20 metri, con un upgrade al Piede Debole che lo porta nell’Olimpo degli attaccanti totali. La scalata per sbloccare l’uruguaiano è impegnativa (richiede ben 6 giocatori TOTW), ma avete 21 giorni per completarla: Forlán Fantasy FC non è solo una carta, è un investimento a lungo termine. Essendo un Eroe Fantasy, il suo legame con l’Atlético Madrid gli permetterà di ricevere upgrade in base ai risultati dei Colchoneros in campionato. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Diego Forlán Fantasy FC: Il ritorno del “Cacha” è da urlo

