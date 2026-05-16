Una nave di un'organizzazione non governativa tedesca è stata coinvolta in un episodio che ha portato all'apertura di una nuova indagine. La Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca, ha riferito di aver subito una serie di spari provenienti dalla Guardia Costiera libica durante un'operazione nel Mediterraneo. L'organizzazione ha successivamente denunciato l'accaduto, alimentando il confronto tra le autorità italiane e le ONG italiane e straniere impegnate nelle operazioni di salvataggio in mare.

Nuova indagine per una nave Ong: la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca, dell’omonima organizzazione non governativa con sede in Germania, nei giorni scorsi ha denunciato di aver ricevuto una salva di spari da parte della Guardia Costiera Libica. Ha perfino puntato il dito contro l’Italia, nonostante i fatti siano avvenuti in acque internazionali, in zona Sar di competenza libica. Nonostante tutto, l’Italia ha assegnato un porto alla nave per lo sbarco dei migranti, quello di Brindisi, per il quale la Ong si è anche lamentata perché troppo distante. Lo sbarco è avvenuto nelle scorse ore, quando le autorità italiane avrebbero anche comunicato al capitano della nave l’apertura di un’indagine per “favoreggiamento dell’ingresso illegale”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Favoreggiamento dell'ingresso illegale". E la Ong tedesca polemizza ancora con l’Italia

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Germania: crolla il mercato immobiliare. Fine immigrazione illegale, legale e di massa. Deportazione

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