La nave Aurora, gestita dalla Ong tedesca Sea Watch, si trova da 45 giorni ferma nel porto italiano a causa di una multa e del sequestro temporaneo. Le autorità italiane hanno contestato alla imbarcazione di non aver rispettato le procedure di coordinamento durante il recupero di migranti da una piattaforma abbandonata tra le acque Sar di Tunisia e Libia. La Ong ha richiesto nuovamente l’intervento dei giudici italiani per risolvere la situazione.

Sea Watch ha annunciato ricorso dopo lo stop della sua barca veloce per non essersi coordinata con le autorità responsabili durante l’ultima operazione nel Mediterraneo Quarantacinque giorni di fermo nave e multa: le autorità italiane hanno sanzionato la barca Aurora della Ong tedesca Sea Watch per non essersi coordinata con le autorità competenti a seguito del recupero dei migranti dalla piattaforma abbandonata tra le acque Sar di Tunisia e Libia. “Per 4 giorni lo Stato Italiano ha guardato senza muovere un dito, mentre 44 persone bloccate sulla piattaforma petrolifera Didon chiedevano aiuto. Siamo intervenuti noi con Aurora, ma non appena le abbiamo sbarcate, la nostra nave è stata multata e bloccata per 45 giorni”, si lamentano oggi dalla Ong tedesca.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “45 giorni di stop, non lo accettiamo”. E la Ong tedesca chiede ancora il soccorso ai giudici italiani

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