Questa mattina, la nave Sea-Watch 5, con bandiera tedesca, ha pubblicato sui social una denuncia riguardo a un presunto attacco da parte della guardia costiera libica. Secondo quanto riportato, sarebbero stati esplosi 15 colpi durante un'azione che, secondo la Ong, sarebbe stata aggressiva. La vicenda si inserisce nel quadro delle tensioni tra organizzazioni umanitarie e le autorità libiche nel Mediterraneo.

Questa mattina, la nave Ong battente bandiera tedesca Sea-Watch 5 ha denunciato tramite social una presunta azione aggressiva della guardia costiera libica, con 15 colpi che sarebbero stati sparati. La segnalazione è arrivata dalla Ong, che non ha fornito le coordinate di posizione e dettagli utili a identificarla, ma presumibilmente quando è scaturito l’evento stava operando davanti alle coste libiche, tra Tripoli e Zuara stando al tracciamento disponibile della posizione. “I miliziani libici hanno minacciato l’abbordaggio se la Sea-Watch 5 non si fosse diretta verso Tripoli, contro le direttive delle autorità tedesch e – stato di bandiera della nave – che hanno invece indicato alla nave di fare rotta nord a tutta velocità per mettersi in sicurezza”, scrive la Ong, ricordandosi di avere uno Stato di bandiera che non è quello italiano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ci hanno sparato”. La Ong tedesca denuncia l’attacco libico e punta il dito contro l’Italia

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