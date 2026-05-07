Brescia maxi giro di fatture false | confiscati beni per quasi un milione nei guai imprenditore indiano

A Brescia, Polizia e Finanza hanno sequestrato beni per quasi un milione di euro nell’ambito di un’indagine su un giro di fatture false. L’operazione ha portato all’individuazione di un imprenditore di origini indiane coinvolto in attività illecite. L’attività investigativa ha riguardato diverse aziende e ha portato al sequestro di denaro, immobili e altri beni riconducibili all’indagato. L’indagine continua per chiarire ulteriori dettagli sulla vicenda.

Brescia, 7 maggio 2026 – Quasi un milione di euro: è il valore dei beni che Polizia e Finanza hanno sequestrato, lo scorso 24 aprile, ad un imprenditore di origini indiane – già condannato per corruzione e associazione per delinquere - che, dietro una commissione del 3 o del 4% aiutava un gruppo criminale ritenuto vicino alla criminalità organizzata calabrese a riciclare il denaro ottenuto da una serie di attività illecite tra cui anche la frode fiscale. Il provvedimento si inserisce nell’ambito dell’attività che nell’ottobre del 2021, con un’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) portò all’arresto di 14 persone legate a “un sodalizio criminale contiguo ad ambienti di stampo ’ndranghetista”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, maxi giro di fatture false: confiscati beni per quasi un milione, nei guai imprenditore indiano Notizie correlate Maxi giro di fatture false: confiscati soldi, auto e case per oltre 1 milione di euroVentitré società "cartiere" — venti italiane e tre polacche — operative nei settori dei metalli ferrosi, della plastica e del legno, costruite... Scoperta maxitruffa con fatture false per quasi un milione di euro: coinvolte 63 aziende in varie regioniTempo di lettura: 2 minutiScoperta dalla guardia di finanza del comando provinciale di Perugia un presunto sodalizio composto da otto persone,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Frode fiscale da 12 milioni di euro: arrestati marito e moglie, case e auto sequestrate - BresciaToday; Banca clandestina smantellata dalla guardia di finanza, sequestri per 40 milioni; Maxi operazione contro l’immigrazione irregolare: 17 già imbarcati; Frode fiscale da 12 milioni tra Bergamo e Brescia: arresti e sequestri. Chiusi due centri massaggi, erano usati per un giro di prostituzione clandestina: indagata la proprietariaSequestrati due centri massaggi a Desenzano del Garda (Brescia). Secondo l’accusa, dietro le attività si celava un giro di prostituzione riconducibile a una donna già indagata. Segui le notizie di ... fanpage.it Il 3 aprile 2026 la Questura di Brescia ha eseguito l'espulsione immediata di Ali Kashif. Il cittadino pakistano di 25 anni, guida in due centri islamici, è stato allontanato dall'Italia in seguito a dichiarazioni pubbliche diffuse da una rete televisiva. Durante un prog - facebook.com facebook Brescia, verso i play off Corini cerca il jolly per l’attacco x.com