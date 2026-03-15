Il 14 marzo 2026, un elicottero Ares 118 ha effettuato il suo primo atterraggio presso un ospedale della zona dei Castelli. L’operazione ha permesso di trasportare un bambino in condizioni di emergenza, rappresentando un intervento decisivo per il servizio di soccorso locale. La presenza dell’elicottero ha migliorato la rapidità delle operazioni di soccorso nella regione.

Il 14 marzo 2026 ha segnato un punto di svolta per l’emergenza sanitaria nella zona dei Castelli, con il primo atterraggio operativo dell’elicottero Ares 118 presso la struttura ospedaliera locale. Questo evento non è stato una semplice prova tecnica, ma una risposta immediata a un caso reale: un bambino affetto da trauma cranico ed emorragia cerebrale che necessitava di cure specialistiche disponibili solo a Roma. L’intervento si è svolto in un’area provvisoria mentre si attende la piena attivazione della futura elisuperficie dedicata. L’operazione ha dimostrato come i protocolli d’intesa tra Ares 118 e l’Asl Roma 6 stiano già producendo risultati tangibili sulla sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelli: primo atterraggio Ares 118 salva un bambino

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