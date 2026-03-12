Ares 118 a Fregene | in comodato gratuito i locali comunali di via Loano

Il Comune di Fiumicino sta per approvare un protocollo d’intesa con Ares 118 che prevede la concessione in comodato gratuito di un immobile comunale in via Loano 1113 a Fregene. L’edificio sarà destinato alle attività di emergenza-urgenza sul territorio. La decisione riguarda i locali comunali situati in quella zona e si inserisce nelle azioni dell’amministrazione locale.

Fiumicino, 12 marzo 2026 – Il Comune di Fiumicino si prepara ad approvare un protocollo d'intesa con Ares 118 per concedere in comodato d'uso gratuito un immobile comunale in via Loano 1113, a Fregene, da destinare alle attività di emergenza-urgenza sul territorio. La proposta di deliberazione punta a garantire una collocazione idonea per il servizio, alla luce della situazione attuale dei locali oggi utilizzati, definiti ormai vetusti e non ristrutturabili perché costituiti da moduli prefabbricati non ripristinabili. Secondo quanto riportato nell'atto, Ares 118 ha individuato proprio nei locali comunali di via Loano 1113 una sede ritenuta idonea per l'istituzione di un proprio ufficio operativo sul territorio, destinato allo svolgimento di finalità sociali e istituzionali connesse all'emergenza-urgenza.