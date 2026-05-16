Fantastici accordi Ma dal G2 emerge solo il nuovo ruolo cinese

Durante il recente G2, i partecipanti hanno discusso di vari accordi internazionali, con particolare attenzione alla crescente influenza cinese. Un rappresentante ha descritto l’incontro come “fantastico”, mentre un altro ha attribuito un punteggio di 9,99 su 10, abbassandolo rispetto a un precedente valutazione molto più alta. Le dichiarazioni sui risultati dell’incontro si sono concentrate principalmente sul ruolo della Cina, lasciando intendere che le questioni più rilevanti sono legate a questa nazione.

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