Fantastici accordi Ma dal G2 emerge solo il nuovo ruolo cinese
Durante il recente G2, i partecipanti hanno discusso di vari accordi internazionali, con particolare attenzione alla crescente influenza cinese. Un rappresentante ha descritto l’incontro come “fantastico”, mentre un altro ha attribuito un punteggio di 9,99 su 10, abbassandolo rispetto a un precedente valutazione molto più alta. Le dichiarazioni sui risultati dell’incontro si sono concentrate principalmente sul ruolo della Cina, lasciando intendere che le questioni più rilevanti sono legate a questa nazione.
Affari suoi La visita di Trump si conclude con la dichiarazione di Xi: «Maga e il grande rinnovamento della Cina possono andare di pari passo» Affari suoi La visita di Trump si conclude con la dichiarazione di Xi: «Maga e il grande rinnovamento della Cina possono andare di pari passo» «Com’è andata da 1 a 10? 9,99». Donald Trump abbassa il punteggio del suo summit con Xi Jinping, rispetto al 12 che aveva enfaticamente assegnato all’incontro dello scorso ottobre a Busan, quando i due leader siglarono la tregua commerciale. Una tregua che regge, pur senza tramutarsi in un’intesa più profonda e strutturale. Il viaggio in Cina del presidente degli Stati uniti ha prodotto tanti complimenti e parole buone, ma dietro la patina di una forma più che cordiale la sostanza pare piuttosto scarna. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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