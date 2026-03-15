Palumbo e il nuovo ruolo all’Avellino | Libero di divertirmi – Vittoria e tifosi fantastici

Martin Palumbo è tra i protagonisti dell'Avellino, che ha vinto 2-1 a Chiavari contro l’Entella. Le reti sono state segnate da Russo al 22’ e Cancellotti al 25’. Palumbo, che ha assunto un nuovo ruolo, si è detto libero di divertirsi e ha elogiato i tifosi, descrivendoli come fantastici. La squadra ha ottenuto una vittoria importante in trasferta.

Trequartista protagonista a Chiavari: soddisfatto del modulo di Ballardini, emozionato dal sostegno degli ultras, già pronto per la prossima sfida Martin Palumbo è uno dei protagonisti del momento d'oro dell'Avellino, che espugna il Comunale di Chiavari per 2-1 grazie alle reti di Russo al 22' e Cancellotti al 25'. Il trequartista biancoverde parla con entusiasmo del suo ruolo nel nuovo assetto tattico voluto da Ballardini. "Il mister mi lascia abbastanza libero di cercare la palla, di fare le giocate, magari fare la corsa in più", spiega Palumbo. "Mi sto divertendo, mi sto adattando a un ruolo nuovo e sto cercando di farlo al meglio". 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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