Dopo un incontro tra leader di lungo corso, il presidente ha dichiarato di aver concluso “fantastici accordi” con il presidente cinese riguardo a carne, prodotti agricoli e aerei. Tuttavia, al rientro dalla Cina, non risultano essere stati firmati impegni concreti o documenti ufficiali. La percezione dell’evento, definito come il “più grande summit di tutti i tempi” dal presidente stesso, è stata poi giudicata dai mercati, che hanno reagito in modo diverso rispetto alle dichiarazioni pubbliche.

Il verdetto su come sia andato il “più grande summit di tutti i tempi”, come l’ha definito Donald Trump con l’usuale understatement, l’hanno dato i mercati. Dopo la due giorni a Pechino del presidente Usa, accompagnato dai numeri uno di tutte le corporation con oltre 1000 miliardi di capitalizzazione, Wall Street ha aperto in rosso e le Borse europee hanno archiviato la seduta in netto calo. Perché da un lato la Cina, che al momento sta gestendo senza problemi la crisi energetica, non intende intervenire direttamente per trovare una soluzione rispetto alla chiusura dello Stretto di Hormuz che porta con sé maxi rialzi delle materie prime. Dall’altro i “fantastici accordi commerciali ” con il leader cinese Xi Jinping rivendicati dall’inquilino della Casa Bianca non hanno trovato per ora alcun riscontro da parte di Pechino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump vanta “fantastici accordi con Xi” su carne, prodotti agricoli e aerei. Ma torna dalla Cina senza nulla di concreto in mano

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