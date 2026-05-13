Fiat 500 rubata rintracciata con AirTag | inseguimento tra Aversa e Giugliano ladri bloccati

Nella serata di mercoledì 13 maggio, tra Aversa e Giugliano, si è svolto un inseguimento tra i Carabinieri e una Fiat 500 che era stata segnalata come rubata poco prima a Teverola. La vettura è stata rintracciata grazie all’uso di un AirTag, che ha permesso di localizzarla. L’auto, durante la fuga, ha percorso diverse strade prima di essere bloccata e i ladri sono stati fermati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Secondo le informazioni raccolte, la vettura sarebbe stata localizzata grazie ad un AirTag installato all’interno dell’auto. Dopo la segnalazione della posizione alle forze dell’ordine, i carabinieri avrebbero intercettato la Fiat 500 tra Aversa e Lusciano, dando il via all’inseguimento. La corsa dei malviventi sarebbe proseguita tra diverse strade cittadine fino ad arrivare in via Oasi Sacro Cuore, nei pressi del negozio “Mr Risparmio”, dove i carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo. I due ladri, entrambi giovani (uno è minorenne), avrebbero tentato la fuga a piedi tra la folla. Secondo quanto emerso, durante le fasi concitate dell’inseguimento uno dei malviventi avrebbe anche tentato di aggredire un militari dell'arma utilizzando un crick dell’auto e una gazzella sarebbe stata speronata.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Fiat 500 rubata rintracciata con AirTag: inseguimento tra Aversa e Giugliano, ladri bloccati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiat 500 rubata rintracciata con AirTag: inseguimento tra Aversa e Giugliano, due giovani arrestatiSecondo le informazioni raccolte, la vettura sarebbe stata localizzata grazie ad un AirTag installato all’interno dell’auto. Giugliano, Fiat 500 rubata rintracciata con AirTag: inseguimento e arresti in via OasiSecondo le informazioni raccolte, la vettura sarebbe stata localizzata grazie ad un AirTag installato all’interno dell’auto. Rubano una Fiat 500 col sistema «Obd», inseguimento tra le auto: arrestati tre catanesi. Il videoHanno rubato una Fiat 500 nel parcheggio di un centro commerciale della zona industriale di Catania utilizzando la tecnica dell’Obd, ma la fuga è terminata ... catania.gds.it Catania, furto di Fiat 500 con la tecnica dell’OBD in un centro commerciale: inseguimento e 3 arrestiTre uomini catanesi di 52, 24 e 36 anni, tutti con precedenti, sono stati arrestati dai Carabinieri della Radiomobile dopo avere rubato una Fiat 500 blu nel parcheggio di un grande centro commerciale ... corrieretneo.it