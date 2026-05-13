Fiat 500 rubata rintracciata con AirTag | inseguimento tra Aversa e Giugliano ladri bloccati
Nella serata di mercoledì 13 maggio, tra Aversa e Giugliano, si è svolto un inseguimento tra i Carabinieri e una Fiat 500 che era stata segnalata come rubata poco prima a Teverola. La vettura è stata rintracciata grazie all’uso di un AirTag, che ha permesso di localizzarla. L’auto, durante la fuga, ha percorso diverse strade prima di essere bloccata e i ladri sono stati fermati.
Secondo le informazioni raccolte, la vettura sarebbe stata localizzata grazie ad un AirTag installato all’interno dell’auto. Dopo la segnalazione della posizione alle forze dell’ordine, i carabinieri avrebbero intercettato la Fiat 500 tra Aversa e Lusciano, dando il via all’inseguimento. La corsa dei malviventi sarebbe proseguita tra diverse strade cittadine fino ad arrivare in via Oasi Sacro Cuore, nei pressi del negozio “Mr Risparmio”, dove i carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo. I due ladri, entrambi giovani (uno è minorenne), avrebbero tentato la fuga a piedi tra la folla. Secondo quanto emerso, durante le fasi concitate dell’inseguimento uno dei malviventi avrebbe anche tentato di aggredire un militari dell'arma utilizzando un crick dell’auto e una gazzella sarebbe stata speronata.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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