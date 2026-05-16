Famiglie e solitudine | un dibattito al Plus tra fragilità e nuovi bisogni

Durante un evento al centro culturale, si è discusso del ruolo della famiglia nel supporto alle persone, con particolare attenzione alle conseguenze della riduzione delle famiglie allargate. Sono stati sollevati interrogativi riguardo all’effetto di questa trasformazione sulla salute pubblica e sulla qualità della vita. In particolare, si è parlato di come i giovani tra i 25 e i 30 anni, recentemente diventati genitori, sperimentino spesso sentimenti di isolamento e di solitudine, evidenziando nuove esigenze di supporto sociale.

? Domande chiave Come può la scomparsa della famiglia allargata influenzare la salute pubblica?. Perché i neogenitori tra i 25 e i 30 anni soffrono di isolamento?. Come possono gli adulti diventare costruttori di speranza per gli adolescenti?. Quali nuovi modelli di assistenza possono sostituire le reti familiari perdute?.? In Breve Evento al teatro Plus venerdì 25 maggio con spettacolo della compagnia Palinodie.. Anna Maria Le Cause e Laure Obino presentano il Parent Group per adolescenti.. Giuseppe Di Maria analizza la solitudine dei genitori tra i 25 e 30 anni.. Franz De la Pierre affronta le criticità della terza età nel dibattito.. Il teatro di Plus ospiterà venerdì 25 maggio un incontro cruciale sulla Giornata Internazionale delle Famiglie per affrontare il tema della solitudine tra neogenitori, adolescenti e anziani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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A Marriage Ends, Another Begins: The Sister Wives Decision Fans Never Expected

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