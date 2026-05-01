? Cosa sapere Carlo Verdone presenta Scuola di seduzione su Paramount dal primo aprile a Roma.. Il film con Lino Guanciale affronta l'isolamento sociale attraverso un corso di educazione sentimentale.. Carlo Verdone torna nelle sale con una nuova riflessione sulla solitudine che, a partire dal primo aprile su Paramount, mette in scena un gruppo di persone unite dalla ricerca di un contatto autentico nella capitale italiana. Il film, intitolato Scuola di seduzione, propone una narrazione che richiama per temi e titoli l’iconico Compagni di scuola del 1988, spostando però il dalle dinamiche del boom economico e del digitale nascente verso le incertezze di un inizio di terzo millennio più cupo e fragile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verdone torna al cinema: un viaggio tra solitudine e nuovi amori

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Temi più discussi: Un sacco bello torna al cinema. L’indimenticabile film esordio di Verdone è stato restaurato; Carlo Verdone, Un sacco bello torna al cinema con una proiezione evento e va soldout in poche ore; 'Un sacco bello' di Carlo Verdone torna in 150 sale; CARLO VERDONE TORNA AL CINEMA CON UN SACCO BELLO: MI MANCA LA POESIA DI ROMA.

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'***UN SACCO BELLO***' TORNA AL CINEMA IN VERSIONE RESTAURATA 4K, il cult movie del 1980 di #CarloVerdone, con le musiche di #EnnioMorricone e la supervisione del grande #SergioLeone **OGGI** #Mercoledì29Aprile, **ore 21,00**, con la pr - facebook.com facebook

‘Un sacco bello’, l'esordio "esplosivo" di Carlo Verdone #ShotAtCinecittà, torna al cinema, in versione restaurata, solo il 27, 28 e 29 aprile. Il restauro è stato realizzato dalla @cinetecabologna, in collaborazione con @MedInfinityIT – RTI, @MinervaPictures e x.com