Tre bambini hanno incontrato all’aperto i loro genitori in un’area boschiva, in un permesso speciale concesso per motivi di tutela. L’incontro si è svolto alla presenza di assistenti sociali e del nuovo avvocato della coppia, nominato di recente. Durante l’evento, Pillon ha escluso la possibilità di affidamento. La visita si è svolta in un ambiente controllato e in conformità con le disposizioni legali previste.

I tre bambini hanno incontrato all’aria aperta i genitori. All’appuntamento erano presenti sia gli assistenti sociali sia Simone Pillon, il nuovo avvocato della coppia. Quest’ultimo ha avuto anche un incontro con i suoi assistiti e si impegna ad “instaurare un clima collaborativo con tutti” È un giorno speciale per i bambini della ormai nota famiglia nel bosco.I tre piccoli oggi hanno lasciato temporaneamente la casa-famiglia di Vasto per incontrare all’aria aperta i propri genitori. All’incontro sono stati presenti sia gli assistenti sociali sia il nuovo avvocato della coppia, Simone Pillon, con il quale i genitori anglo-australiani hanno anche definito la strategia da seguire, dato che ilTribunale dell’Aquila ha sospeso la potestà genitorialelo scorso 20 novembre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, permesso speciale per i bimbi: incontrano i genitori. Pillon esclude affido

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