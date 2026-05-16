Famiglia del bosco l' avvocato Pillon | I bimbi sentono la mancanza dei genitori e chiedono quando torneranno a casa
L'avvocato Simone Pillon ha confermato che i colloqui, le riunioni e le videochiamate tra i genitori e i loro tre figli si svolgono senza interruzioni. La coppia Trevallion-Birmingham sta cercando di riunirsi con i figli, che esprimono attraverso le parole la mancanza dei genitori e chiedono quando potranno tornare a casa. La vicenda riguarda il tentativo di ricongiungimento familiare, con le parti coinvolte che seguono le procedure legali in corso.
"I colloqui, gli incontri e le videochiamate dei miei assistiti con i bambini procedono regolarmente": è quanto dichiarato a LaPresse Simone Pillon, nuovo legale dei coniugi Trevallion-Birmingham nella difesa della coppia per il ricongiungimento dei 3 figli.L'ex senatore della Lega, che martedì. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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