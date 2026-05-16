Famiglia del bosco l' avvocato Pillon | I bimbi sentono la mancanza dei genitori e chiedono quando torneranno a casa

L'avvocato Simone Pillon ha confermato che i colloqui, le riunioni e le videochiamate tra i genitori e i loro tre figli si svolgono senza interruzioni. La coppia Trevallion-Birmingham sta cercando di riunirsi con i figli, che esprimono attraverso le parole la mancanza dei genitori e chiedono quando potranno tornare a casa. La vicenda riguarda il tentativo di ricongiungimento familiare, con le parti coinvolte che seguono le procedure legali in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui