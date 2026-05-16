Falsi messaggi di pagamento dei pedaggi non cliccare sui link | l' allarme della questura VIDEO
La questura di Chieti ha diffuso un avviso per segnalare l’aumento di tentativi di phishing tramite falsi messaggi di pagamento dei pedaggi. Gli utenti vengono invitati a non cliccare sui link ricevuti tramite messaggi o email sospette, poiché si tratta di metodi consolidati e potenzialmente dannosi. L’obiettivo è prevenire truffe online che potrebbero compromettere dati personali o bancari. La comunicazione si rivolge a chi riceve notifiche non richieste relative a pagamenti di pedaggi o altre operazioni finanziarie.
Anche la questura di Chieti mette in guardia dai tentativi di phishing diventati sempre più frequenti con metodi consolidati, ma pericolosi. Come si spiega in un video diffuso dalla questura teatina e non solo, sempre più spesso, tramite Whatsapp, arrivano messaggi in cui si parla di presunti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
La TRUFFA del PEDAGGIO: Non cliccare il LINK!
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