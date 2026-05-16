Falsi messaggi di pagamento dei pedaggi non cliccare sui link | l' allarme della questura VIDEO

La questura di Chieti ha diffuso un avviso per segnalare l’aumento di tentativi di phishing tramite falsi messaggi di pagamento dei pedaggi. Gli utenti vengono invitati a non cliccare sui link ricevuti tramite messaggi o email sospette, poiché si tratta di metodi consolidati e potenzialmente dannosi. L’obiettivo è prevenire truffe online che potrebbero compromettere dati personali o bancari. La comunicazione si rivolge a chi riceve notifiche non richieste relative a pagamenti di pedaggi o altre operazioni finanziarie.

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