Falsi sms pagamento tassa rifiuti Tari Hermes mette in guardia | Attenzione ai messaggi truffa

Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi casi di truffe via sms che avvisano di presunte irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti. Hermes, l’ente competente, ha diffuso un avviso per mettere in guardia i cittadini e evitare di cadere nelle trappole di falsi messaggi. Le comunicazioni ingannevoli invitano a cliccare link o fornire dati personali, creando confusione e rischi di frode.

È in corso una campagna di truffe via sms che segnalano presunte irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti (Tari).Queste comunicazioni non provengono dal Comune di Reggio Calabria e costituiscono un tentativo di truffa. Hermes Servizi Metropolitani, raccomanda "pertanto di non cliccare.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffaPlures Alia segnala che nei territori serviti dall’azienda sono stati rilevati tentativi di truffa tramite sms legati alla Tari. Leggi anche: Truffa Tari, SMS sul mancato pagamento della tassa: come riconoscere il messaggio