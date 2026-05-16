' Falchi' e cinofili in un' abitazione di Bari scoperta pistola nascosta in valigetta | pronta per sparare a raffica
A Bari, un uomo di 55 anni è stato arrestato e portato in custodia con l’accusa di detenzione di arma clandestina. Durante un controllo nell’abitazione, sono stati trovati una pistola di fabbricazione turca, con matricola abrasa, e 49 cartucce inesplose. Sul posto sono intervenuti anche alcuni cani e agenti specializzati in operazioni antiviolenza. La pistola era nascosta all’interno di una valigetta, prontamente sequestrata. L’uomo non ha fornito spiegazioni sulla provenienza dell’arma.
Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Bari con l'accusa di detenzione di arma clandestina, nello specifico di una pistola di fabbricazione turca, con matricola abrasa e 49 cartucce inesplose.La scoperta da parte dei ‘Falchi’Il ritrovamento è avvenuto nel corso di alcuni controlli effettuati dai. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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