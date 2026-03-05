Droga nascosta in casa a Chieti | scoperta cocaina pronta allo spaccio

La Polizia di Stato ha sequestrato a Chieti 140 grammi di cocaina nascosta in una abitazione, dopo aver ricevuto una segnalazione tramite l’app YouPol. Durante l’operazione sono stati trovati anche bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento della droga. L’intervento ha portato alla scoperta dello stupefacente pronto per essere immesso sul mercato locale.

Chieti - Operazione della Polizia di Stato dopo una segnalazione sull'app YouPol: sequestrati 140 grammi. Operazione della Polizia di Stato dopo una segnalazione sull'app YouPol: sequestrati 140 grammi di cocaina, bilancini e materiale per lo spaccio. Una donna di 41 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato di Chieti con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.