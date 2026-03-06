Cuadrado pronto a tornare allo Stadium ancora una volta da ex | il colombiano ha caricato così i compagni per Juve Pisa

L’esterno colombiano è tornato all’Allianz Stadium per affrontare il Pisa, indossando di nuovo la maglia della Juventus. Dopo aver lasciato il club, Cuadrado si prepara a scendere in campo contro la sua ex squadra. La partita si svolgerà a Torino e rappresenta un momento importante per il giocatore, che ha motivato i compagni in vista di questa occasione.

Cuadrado torna all’Allianz Stadium: l’esterno colombiano di nuovo a Torino per sfidare il suo passato con la maglia del Pisa in un match decisivo. Per Juan Cuadrado non sarà mai una partita come le altre. Il trentasette enne esterno colombiano si prepara a rimettere piede all’ Allianz Stadium, il teatro in cui ha vissuto gli otto anni più vincenti e intensi della sua carriera, impreziositi da ben cinque scudetti e quattro Coppe Italia. Oggi, però, indossa la maglia del Pisa ed è pronto a mettere da parte i sentimenti per inseguire una salvezza che appare sempre più come un’impresa disperata. Nessuna rivalsa, solo fame di punti « Devo tantissimo a questo stadio e alla Juve, la società che mi ha fatto crescere di più come calciatore e come uomo », ha confessato il colombiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

