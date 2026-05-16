Faenza piange il pittore Edo Bianchedi
A Faenza si sono svolti ieri mattina i funerali di Edo Bianchedi, pittore locale scomparso all’età di 75 anni. La cerimonia si è tenuta in modo privato, senza la partecipazione di pubblico o rappresentanti pubblici. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, mentre la sua attività artistica ha lasciato tracce nella scena locale. Bianchedi era conosciuto per il suo contributo nel campo della pittura e per il legame con la comunità.
È morto a 75 anni di età il pittore Edo Bianchedi; i funerali si sono svolti ieri mattina in forma strettamente privata. Un personaggio estroso e parimenti eccentrico, fin dall’età giovanile, quando nella seconda metà degli anni Sessanta era studente al liceo scientifico ‘Severi’, momento storico di grande fermento e agitazioni, ma lui non scioperava, lui studiava e i dieci fioccavano. Alla filosofia, al latino mescolava la caccia, alla matematica abbinava il disegno e la pittura e al pomeriggio frequentava la storica scuola di disegno intitolata a Tommaso Minardi che tante eccellenze, tutte poi riunite nel cenacolo Baccarini, ha forgiato a Faenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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