Faenza piange il pittore Edo Bianchedi

A Faenza si sono svolti ieri mattina i funerali di Edo Bianchedi, pittore locale scomparso all’età di 75 anni. La cerimonia si è tenuta in modo privato, senza la partecipazione di pubblico o rappresentanti pubblici. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, mentre la sua attività artistica ha lasciato tracce nella scena locale. Bianchedi era conosciuto per il suo contributo nel campo della pittura e per il legame con la comunità.

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