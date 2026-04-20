A Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, un episodio si è concluso con una denuncia dopo che un uomo ha minacciato un ristoratore con un coltello durante una discussione legata a questioni di lavoro. La lite si è sviluppata in un locale pubblico e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Nessuno è rimasto ferito, ma l’uomo è stato portato in commissariato e denunciato per minaccia e porto di oggetti atti a offendere.

Rubiera (Reggio Emilia), 20 aprile 2026 – Una discussione legata a motivi professionali ha rischiato di trasformarsi in dramma. E’ accaduto a Rubiera. Quello che doveva essere un chiarimento tra un ristoratore e il compagno di un’ex dipendente è degenerato in un’aggressione armata seguita da atti vandalici, scuotendo la serenità della comunità locale. Con le accuse di minaccia aggravata e danneggiamento i carabinieri hanno denunciato un 52enne residente a Rubiera per episodi avvenuti il 6 aprile presso un ristorante della zona. La scintilla è scoccata a causa del recente licenziamento di una dipendente del locale. Il compagno della donna, un uomo di 52 anni, si è presentato all’attività per incontrare il titolare, un uomo di 57 anni, pure lui abitante a Rubiera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rubiera, minaccia ristoratore col coltello e viene denunciato

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