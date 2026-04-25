Correggio ricatto col coltello | studente minaccia il rivale

Un ragazzo di 18 anni è stato coinvolto in un episodio avvenuto il 22 febbraio in via Tondelli a Correggio, durante il quale ha minacciato un rivale con un coltello. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per minacce e lesioni, dopo che l’aggressione si è verificata in quella giornata. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’episodio o sugli eventuali provvedimenti adottati.

? Cosa sapere Studente di 18 anni minaccia con coltello un rivale in via Tondelli a Correggio.. I carabinieri indagano per minacce e lesioni dopo l'aggressione avvenuta il 22 febbraio.. I carabinieri della caserma di Correggio hanno aperto un fascicolo per minacce e lesioni personali dopo che uno studente di 18 anni ha affrontato il suo coetaneo con un coltello in via Tondelli, cercando di costringerlo a ritirare la denuncia per un precedente scontro fisico avvenuto il 22 febbraio. La vicenda affonda le radici in un violento diverbio scatenato da motivi banali, quando il giovane residente in una struttura di accoglienza colpì l’altro ragazzo con una testata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Correggio, ricatto col coltello: studente minaccia il rivale Notizie correlate Degenera la lite in un residence: un uomo impugna un coltello e minaccia il rivaleUna lite ha rischiato di degenerare a Terracina, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri.