Fabio Di Giannantonio | Con qualche giro in più avrei potuto anche puntare alla vittoria…

Il pilota di MotoGP ha concluso in terza posizione la Sprint Race del sesto evento stagionale in Catalogna. Dopo la gara, Di Giannantonio ha dichiarato che con qualche giro in più avrebbe potuto tentare di arrivare primo. La gara si è disputata sul circuito spagnolo e ha visto la partecipazione di numerosi piloti del campionato mondiale. Questa performance rappresenta un risultato positivo per il pilota, che ha concluso davanti a molti avversari.

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Fabio Di Giannantonio non può che essere soddisfatto dopo aver chiuso in terza posizione la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato del Montmelò abbiamo assistito a 13 giri nei quali non si sono vissute emozioni particolari, ma il pilota romano, dal canto suo, ha saputo gestire nel migliore dei modi la sua moto, crescendo nel finale fino a conquistare un podio meritato. Il successo nella gara su distanza ridotta è andato ad Alex Marquez con soli 41 millesimi su Pedro Acosta, mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 457. Quarta posizione per Raul Fernandez a 2.9, quinta per Johann Zarco a 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fabio Di Giannantonio: “Con qualche giro in più avrei potuto anche puntare alla vittoria…” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Con qualche giro in più avrei potuto anche puntare al successo…”Fabio Di Giannantonio non può che essere soddisfatto dopo aver chiuso in terza posizione la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto... MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “È stato il giro più adrenalinico della mia vita, nella Sprint sarà battaglia”Si conclude con la pole position di Fabio Di Giannantonio la qualifica del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Motomondiale. Alex Marquez, su Ducati Gresini, vince la gara sprint del Gp di Catalogna valido per il Mondial della Motogp. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Pedro Acosta, su Ktm. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio (VR46). Per Pecco Bagnaia, su Ducati, s x.com Izan Guevara è pronto a fare il salto in MotoGP con Pramac. Si dice che la sua forte prestazione alla fine della scorsa stagione e l'inizio di questa lo abbiano convinto a essere promosso alla classe principale da Yamaha. reddit Sprint Barcellona: manca Marc ma vince Alex Marquez, Acosta e Di Giannantonio a podio. Bagnaia 6°, male BezzecchiIl racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 15 ... sport.virgilio.it MotoGP, Fabio Di Giannantonio: Con qualche giro in più avrei potuto anche puntare al successo…Fabio Di Giannantonio non può che essere soddisfatto dopo aver chiuso in terza posizione la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento ... oasport.it