F1 2026 | Williams e Ferrari dominano le partenze con i nuovi motori

Nella stagione 2026 di Formula 1, le normative tecniche aggiornate hanno portato a cambiamenti significativi nelle partenze delle vetture. In particolare, le scuderie Williams e Ferrari si sono distinte per le reazioni più rapide e le partenze più efficaci rispetto alle altre squadre, grazie alle nuove configurazioni dei motori. Questi sviluppi hanno modificato gli equilibri iniziali delle gare, influenzando le dinamiche di avvio delle corse.

Le nuove normative tecniche introdotte per la stagione 2026 di Formula 1 hanno trasformato radicalmente la dinamica delle partenze, spostando l’equilibrio competitivo nei primi metri dopo lo spegnimento dei semafori. Con le unità di potenza che erogano una quantità maggiore di energia ibrida ma prive del sistema MGU-H sul turbo, la gestione della trazione è diventata imprevedibile, rendendo ogni millimetro guadagnato verso la prima curva decisivo per il destino della gara. Dopo le prime tre tappe del campionato, i dati telemetrici e statistici delineano un quadro netto: mentre alcune scuderie hanno trovato la chiave tecnica per dominare la fase di lancio, altre stanno subendo perdite pesantissime in termini di posizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F1 2026: Williams e Ferrari dominano le partenze con i nuovi motori F1, le Mercedes dominano le qualifiche del Gp d’Australia. Ferrari in seconda e terza fila. Giornata nera per Verstappen: a muro in Q1Roma, 7 marzo 2026 – George Russell con la Mercedes conquista la pole position del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Leggi anche: F1, altra Polemica: la Ferrari è più forte sulle partenze, il motivo Nuovo telaio Ferrari per il Bahrain e non ha usato i nuovi carburanti