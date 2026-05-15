Eurovision Song Contest 2026 la classifica delle esibizioni più trash

Da vanityfair.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest si è conclusa con una classifica che ha fatto discutere, tra esibizioni che hanno attirato l’attenzione per la loro particolarità. Dalla performance della rappresentante della Lituania, che ha utilizzato un formato ispirato ai razzi, a quella della Romania, che ha proposto un tema sadomaso non riuscito, il festival si è trasformato in un viaggio tra le esibizioni più discutibili. La kermesse si è svolta a Vienna e ha visto protagonisti numerosi momenti che hanno suscitato commenti di vario genere.

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