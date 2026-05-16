A pochi giorni dalla finale dell’Eurovision Song Contest 2026, Vienna è stata teatro di proteste. Circa 3.000 persone hanno manifestato contro la partecipazione di Tel Aviv alla competizione, prima dell’appuntamento conclusivo. Nelle stesse ore, si è svolta la maratona No Stage For Genocide, organizzata dal musicista Roger Waters, in risposta alle contestazioni. La città si trova così divisa tra l’evento musicale e le dimostrazioni che coinvolgono diversi gruppi di manifestanti.

In centinaia da tutta Europa, per questa settimana, sono arrivati a Vienna per dimostrare sostegno alla Palestina, tra cortei e raduni. La prima manifestazione risale a martedì, il giorno della prima semifinale, quando degli attivisti hanno deposto piccole delle bare bianche a Schwedenplatz, in pieno centro. Su un pulmino, lì davanti, era appeso un lenzuolo con l’accusa: «Eurovision celebra il genocidio». Stesso clima venerdì, nel concerto-raduno dal titolo No Stage For Genocide, una maratona «contro il genocidio» promossa anche da Roger Waters, che ha visto sfilare sul palco diversi artisti palestinesi e non solo. «Invitare Israele su un palco così prestigioso come è un affronto a tutte le persone che credono nell’umanità, nell’amore e nella solidarietà», ha detto l’artista congolese-austriaco Patrick Bongola, uno degli organizzatori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eurovision Song Contest 2026, Vienna divisa dalle proteste contro Israele

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Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci show a Vienna

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