Eurovision Song Contest 2026 Sal Da Vinci piange al termine di Per Sempre Sì Boato e ovazioni in Arena
Durante l'Eurovision Song Contest 2026, l'artista ha mostrato emozione e commozione al termine della sua esibizione di “Per Sempre Sì”. La sua reazione ha suscitato un forte boato tra il pubblico presente in Arena, accompagnato da ovazioni e applausi prolungati. La performance si è conclusa con lacrime di commozione, visibili sul volto del cantante. La scena ha attirato l'attenzione di molti spettatori e ha generato commenti sui social network.
Lacrime di commozione per Sal Da Vinci al termine di “Per Sempre Sì” sul palco di Eurovision Song Contest 2026. Boato alla Wiener Stadthalle di Vienna per lo spettacolo La sua performance di “Per sempre sì” accompagnata da un abito da sposa con il tricolore e fuochi d’artificio, ha scatenato l’entusiasmo del pubblico e si è conclusa con la visibile commozione dell’artista. Sal Da Vinci con oltre 60 milioni di streaming complessivi su tutte le piattaforme digitali, sta conquistando pubblico e classifiche ben oltre i confini italiani. Il brano in gara ha già raggiunto la prima posizione nelle classifiche italiane di Spotify, YouTube e Apple Music, ottenendo la certificazione del disco d’oro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci show a Vienna
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