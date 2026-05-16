Eurovision Song Contest 2026 Sal Da Vinci piange al termine di Per Sempre Sì Boato e ovazioni in Arena

Durante l'Eurovision Song Contest 2026, l'artista ha mostrato emozione e commozione al termine della sua esibizione di “Per Sempre Sì”. La sua reazione ha suscitato un forte boato tra il pubblico presente in Arena, accompagnato da ovazioni e applausi prolungati. La performance si è conclusa con lacrime di commozione, visibili sul volto del cantante. La scena ha attirato l'attenzione di molti spettatori e ha generato commenti sui social network.

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