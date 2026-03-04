Sal Da Vinci parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026 con il brano “Per sempre sì” e ha annunciato lo spostamento del tour in America. A 57 anni, è il rappresentante italiano più anziano di sempre nella competizione. La sua partecipazione ha comportato il rinvio di tutte le attività promozionali e i concerti previsti.

Come previsto, la partecipazione di Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest 2026 con "Per sempre sì" comporterà lo slittamento di tutte le attività previste promozionali e live. Il cantante ha accettato di rappresentare l'Italia nella finale di Vienna del prossimo 16 maggio. Una decisione che ha creato un'immediata sovrapposizione con il suo tour in Nord America insieme a Fausto Leali, la cui data di debutto era fissata proprio per quel giorno ad Atlantic City. Di conseguenza, l'artista sarà costretto a spostare le date per poter onorare l'impegno europeo. La canzone vincitrice di Sanremo dunque sbarcherà a Eurovision senza alcun taglio. Con una durata di appena 2 minuti e 55 secondi, non solo non necessita di tagli per rientrare nel regolamento della manifestazione, ma è anche uno dei brani più brevi portati dall'Italia in concorso.

Sal Da Vinci andrà all'Eurovision Song Contest 2026 con "Per sempre sì" e sposta il tour previsto in America. A 57 anni è il rappresentante italiano più anziano di sempre nella competizione

