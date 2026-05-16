Eurovision Song Contest 2026 Noam Bettan urla | Il popolo di Israele vive dopo giorni di proteste a Vienna

Dopo diversi giorni di proteste a Vienna contro la partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest 2026, il rappresentante del Paese ha concluso la sua esibizione con un messaggio deciso, gridando “Il popolo di Israele vive”. Le dimostrazioni si sono intensificate nel corso degli ultimi giorni, coinvolgendo vari gruppi e manifestanti. La manifestazione si è svolta in un clima di tensione, con le autorità che hanno rafforzato la sicurezza nelle aree circostanti.

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Dopo giorni di proteste a Vienna contro la partecipazione di Israele a Eurovision Song Contest 2026, Noam Bettan che rappresenta il Paese ha mandato un messaggio forte e chiaro al termine della sua esibizione. Il cantante ha urlato: “Am Yisrael Chai”, ossia “Il popolo di Israele vive”. La frase, pronunciata al termine della performance, è un noto slogan di solidarietà. Esprime la forza e la resilienza della nazione ebraica ed è storicamente utilizzata come affermazione della continuità e dell’identità, in particolare durante periodi di forti avversità. La risposta arriva anche dopo le manifestazioni contro Israele delle scorse ore nelle vie di Vienna, secondo stime riportate dai media austriaci, c’erano circa 3mila persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eurovision Song Contest 2026 - Second Semi-Final - Live from Vienna | Vote at esc.vote Sullo stesso argomento Chi Noam Bettan, il cantante in gara per Israele all’Eurovision Song ContestNoam Bettan è il cantante israeliano che stasera si esibirà nella semifinale della settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest in diretta da... Eurovision Song Contest 2026, Vienna divisa dalle proteste contro IsraeleIn centinaia da tutta Europa, per questa settimana, sono arrivati a Vienna per dimostrare sostegno alla Palestina, tra cortei e raduni. Stasera va in scena la finale dell' #Eurovision Song Contest 2026. Chi vincerà? L'Italia concorre con Sal Da Vinci, in gara con Per Sempre Sì, brano vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Chi ci darà più punti? Ecco i Paesi che storicament x.com [Discussione dal Vivo] Eurovision Song Contest 2026 Semi-Finale 1 @ 21:00 CEST reddit La scaletta e le canzoni della finale dell’Eurovision Song Contest 2026Sabato 16 maggio va in onda la finale dell'Eurovision Song Contest 2026, in prima serata su Rai1 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Ascoltiamo 25 brani in gara, ovvero i 20 qual ... sorrisi.com Eurovision Song Contest 2026, vincitore: chi ha vinto, la classifica finaleEurovision Song Contest 2026, vincitore: chi ha vinto, la classifica finale. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it