La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 si è svolta in diretta, con numerosi paesi in gara e molte nazioni che seguivano da casa l’evento. Tra i partecipanti italiani, c’era Sal Da Vinci, che ha annunciato di puntare a entrare tra i primi cinque. La Finlandia si presentava come la favorita per la vittoria, mentre Australia, Grecia e Moldavia hanno continuato a lottare per ottenere un buon piazzamento. La serata ha visto esibizioni di diversi artisti provenienti da varie nazioni.

Al via alla Wiener Stadthalle di Vienna il Grand Final – dalle ore 21 su Rai1 con alla conduzione Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini – la 70esima edizione di Eurovision Song Contest 2026. Sono 25 le nazioni che si contenderanno la vittoria. L’Italia con Sal Da Vinci e la sua “Per sempre sì” canterà in posizione 22. Nell’ordine di uscita della finale, la posizione dell’Italia è considerata favorevole, inserita nella parte finale della serata, subito dopo Cipro e prima della Norvegia. Tra i favoriti per la vittoria, la Finlandia si esibisce per 17esima, la Grecia per sesta e l’Australia per ottava. Ad aprire la serata è la Danimarca, mentre l’Austria, paese ospitante, chiude la competizione in 25esima posizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eurovision Song Contest 2026 live: la Finale in diretta. L’Italia tifa per Sal Da Vinci che punta alla Top5, la Finlandia è la super favorita, ma Australia, Grecia e Moldavia non mollano

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