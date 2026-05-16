Stasera si tiene il Grand Final della 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest alla Wiener Stadthalle, trasmesso in diretta su Rai Uno. L’Italia sostiene Sal Da Vinci, mentre tra i favoriti ci sono la Finlandia e i suoi rappresentanti Linda Lampenius e Pete Parkkonen, con il brano “Liekinheitin”. La serata riunisce le esibizioni di diversi artisti provenienti da tutta Europa, pronti a contendersi il titolo in questa grande manifestazione musicale.

È tutto pronto alla Wiener Stadthalle per il Grand Final della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in onda su Rai Uno in prima serata oggi 16 maggio. La diretta sarà preceduta alle 20.35 dall’Anteprima Eurovision, che racconta il backstage dello show. Al commento in italiano, per il terzo e ultimo appuntamento della settimana eurovisiva, Gabriele Corsi (alla sua sesta edizione) ed Elettra Lamborghini, al debutto come telecronista. Sul palco di Vienna, i padroni di casa Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Sono venticinque i Paesi in gara. Ad aprire la serata sarà la Danimarca con Søren Torpegaard Lund e “Før vi går hjem”; a chiudere il padrone di casa, l’Austria di Cosmo con “Tanzschein”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eurovision 2026, la scaletta della finale: l’Italia tifa per Sal Da Vinci, ma super favorita è la Finlandia con Linda Lampenius e Pete Parkkonen in “Liekinheitin”

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Eurovision 2026 • Italia Sal Da Vinci (Per sempre sì) seconda prova

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