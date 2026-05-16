Eurovision Song Contest 2026 la scaletta della finale di stasera | ordine di uscita e quando canta Sal Da Vinci per l’Italia

La finale dell'Eurovision Song Contest 2026 si tiene questa sera e sarà trasmessa in diretta su Rai 1. L'evento vede coinvolti numerosi artisti provenienti da diversi paesi europei, con un palco allestito appositamente per l'occasione. La scaletta della serata include l'ordine di uscita di ciascun concorrente e le rispettive performance. Tra i partecipanti, è previsto anche l'esibizione di Sal Da Vinci, che rappresenterà l’Italia e si esibirà in una delle fasi della competizione.

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