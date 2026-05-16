Eurovision Song Contest 2026 la scaletta della finale di stasera | ordine di uscita e quando canta Sal Da Vinci per l’Italia
La finale dell'Eurovision Song Contest 2026 si tiene questa sera e sarà trasmessa in diretta su Rai 1. L'evento vede coinvolti numerosi artisti provenienti da diversi paesi europei, con un palco allestito appositamente per l'occasione. La scaletta della serata include l'ordine di uscita di ciascun concorrente e le rispettive performance. Tra i partecipanti, è previsto anche l'esibizione di Sal Da Vinci, che rappresenterà l’Italia e si esibirà in una delle fasi della competizione.
Tutto pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest 2026 in onda sabato 16 maggio su Rai 1: ecco la scaletta della serata e quando vedremo Sal Da Vinci sul palco con il brano "Per sempre sì" Scopriamo la scaletta della finale dell'Eurovision Song Contest 2026 in onda sabato 16 maggio e qu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Questa sera la finalissima dell'Eurovision Song Contest 2026: quando canta Sal Da Vinci? #eurovision2026 #eurovisionsongcontest #saldavinci facebook
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