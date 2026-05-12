Dopo settimane di attesa, Sal Da Vinci è finalmente salito sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026 con Per sempre sì, il brano con cui punta a conquistare anche il pubblico europeo dopo il successo ottenuto a Sanremo. Quella della semifinale è stata soprattutto un’anticipazione di ciò che vedremo davvero in finale, considerando che l’Italia, come membro dei Big Five, ha già un posto assicurato nell’ultima serata della competizione. Ma questo non ha reso il momento meno importante, anzi: per Sal Da Vinci, il debutto sul palco di Vienna ha avuto tutto il peso emotivo di una vera prima volta in gara. Sal Da Vinci porta all’Eurovision l’emozione di un matrimonio.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, l’emozione di un matrimonio: cosa funziona nella sua esibizione

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