Durante il concerto al Pala Sport di Roma, Gianni Morandi ha annunciato la presenza di un ospite speciale, Sal Da Vinci, durante la tappa del suo tour “C’era un ragazzo”, che celebra i 60 anni di attività dell’artista di Monghidoro. I due artisti si sono esibiti insieme interpretando il brano “Occhi di ragazza”. La manifestazione si inserisce nel calendario dei concerti di Morandi, che prosegue in diverse città italiane.

“Stasera c’è un ospite speciale”. È la voce di Gianni Morandi a pronunciare queste parole per annunciare Sal Da Vinci nella tappa romana al Pala Sport, del concerto “C’era un ragazzo tour”, con cui l’artista di Monghidoro celebra i 60 anni di carriera. Morandi coglie l’occasione di ospitare Sal per augurargli buona fortuna in vista dell’Eurovision 2026, a Vienna. “Si merita ogni cosa”, asserisce Gianni. Il cantante bolognese infiamma Roma e Da Vinci non è da meno. Il trionfatore di Sanremo 2026, come special guest regala un duetto memorabile con Morandi e, naturalmente, la sua ‘Per sempre sì’. Nel cuore dello show, con il Palazzatto già in visibilio e il parterre stracolmo, Gianni Morandi regala una piccola grande magia: il duetto con Sal in “Occhi di ragazza”, perla assoluta del catalogo del bolognese.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sal Da Vinci e Gianni Morandi insieme sul palco: col duetto in ‘Occhi di ragazza’ parte l’augurio per l’Eurovision

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