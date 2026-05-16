Eurovision chi sono i 25 finalisti di stasera | l’ordine di uscita e quando canta Sal Da Vinci

Stasera si tiene la finale dell'Eurovision Song Contest 2026, che sarà trasmessa in diretta. Verranno presentati i 25 artisti finalisti, con un ordine di uscita stabilito per le esibizioni. Tra i partecipanti c'è anche un artista italiano, che salirà sul palco in una delle ultime esibizioni. La serata prevede le performance di cantanti provenienti da diversi Paesi europei, con un pubblico che aspetta di scoprire chi si aggiudicherà il titolo. La gara si svolge in uno studio televisivo allestito appositamente per l'evento.

(Adnkronos) – Questa sera, sabato 16 maggio, andrà in onda la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Sono 25 le nazioni che si contenderanno la vittoria. L'Italia, con Sal Da Vinci e la sua 'Per sempre sì', canterà in posizione 22. La serata alla Wiener Stadthalle ha promosso gli ultimi dieci paesi finalisti. Spicca il ritorno nella finale dell'Australia con Delta Goodrem e la conferma della striscia positiva dell'Ucraina, mai eliminata in semifinale. Buona performance per la Romania, che rientra tra i preferiti. Sorpresa per l'eleminazione della Svizzera, che mancava la finale da otto anni. I 10 paesi qualificati dalla seconda semifinale sono: Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Romania, Malta, Cipro, Albania, Danimarca e Cechia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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