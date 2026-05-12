Eurovision scaletta e ordine di uscita | ecco quando canta Sal Da Vinci

Stasera prende il via la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, una delle manifestazioni musicali più seguite in Europa. La competizione si svolge in diverse serate, con vari artisti che si alternano sul palco in un ordine stabilito. Tra i partecipanti c’è anche un artista italiano, il cui momento di esibizione è stato annunciato e inserito nella scaletta ufficiale dell’evento. La serata si preannuncia ricca di musica e attesa.

(Adnkronos) – Al via da stasera, martedì 12 maggio, la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Oggi andrà in onda la prima semifinale in diretta televisiva, trasmessa (con il commento italiano) su Rai 2 con i due conduttori Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Le semifinali del 12 e del 14 maggio andranno in onda su Rai 2.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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