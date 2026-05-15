L’Eurovision 2026 si avvicina alla sua fase finale con la finale che si terrà sabato 16 maggio presso la Wiener Stadthalle di Vienna. Dopo le due semifinali trasmesse rispettivamente martedì 12 e giovedì 14 maggio su Rai 1, l’evento prosegue con l’ordine di uscita delle esibizioni. Tra i partecipanti, è stato annunciato quando si esibirà Sal Da Vinci, uno dei concorrenti di questa edizione. La diretta della finalissima sarà visibile in Italia sulla rete pubblica.

Vienna, 15 maggio 2026 – Dopo le due semifinali, andate in onda martedì 12 e giovedì 14 maggio, sabato 16 maggio su Rai 1 sarà trasmessa in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna la finale dell’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest organizzata dalla EBU (European Broadcasting Union). Sono 25 gli Stati che hanno avuto accesso alla serata conclusiva e sabato verrà eletto l’artista vincitore che determinerà anche il Paese che ospiterà la manifestazione per il 2027. https:www.quotidiano.netvideoeurovision-song-contest-verso-la-finalissima-andrea-spinelli-da-vienna-buf95z13 Dove e come seguire la finale dell’ESC. In Italia è possibile seguire la serata, a partire dalle 20. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eurovision 2026: l’ordine di uscita della finale e quando canta Sal Da Vinci

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