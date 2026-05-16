Durante lo spettacolo a Vienna, il pubblico ha reagito con un lungo boato quando Sal Da Vinci è salito sul palco, visibilmente emozionato. L’artista ha mostrato segni di commozione, mentre interpretava uno dei suoi brani più noti. La serata ha visto un’ampia partecipazione di spettatori che hanno accompagnato con applausi e cori le sue esibizioni. La Wiener Stadthalle si è riempita di entusiasmo e energia, creando un’atmosfera coinvolgente e intensa.

Boato e commozione alla Wiener Stadthalle di Vienna per lo spettacolo di Sal Da Vinci. La sua performance di "Per sempre sì" sul palco dell'Eurovision, impreziosita da un abito da sposa con il tricolore e fuochi d'artificio, ha scatenato l'entusiasmo del pubblico e si è conclusa con la visibile commozione dell'artista. Al di là del risultato finale della gara, Sal Da Vinci si sta affermando come uno dei fenomeni musicali italiani più forti del momento in Europa. Con oltre 60 milioni di streaming complessivi su tutte le piattaforme digitali, sta conquistando pubblico e classifiche ben oltre i confini italiani. Il brano in gara ha già raggiunto la prima posizione nelle classifiche italiane di Spotify, YouTube e Apple Music, ottenendo la certificazione del disco d'oro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Eurovision, boato per Sal Da Vinci che si commuove durante la finale

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